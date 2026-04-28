Last van ongedierte na Koningsdag? Overlast kan nog weken duren

Vandaag, 12:23 - Update: 35 minuten geleden

De dag na Koningsdag liggen de straten vol bierblikjes, troep van de vrijmarkt, etensresten en ander afval. Omwonenden zijn daar niet blij mee, maar ongedierte wél. Muizen, ratten, vogels en insecten verdwijnen bovendien niet zomaar: zonder gerichte aanpak kan dit tijdelijke ongemak al snel omslaan in langdurige overlast.

Na Koningsdag is er ieder jaar een piek aan meldingen bij de Bestrijdingsdienst, vertelt eigenaar Richard Piké. "We krijgen dagelijks meldingen van ongedierte, maar na Koningsdag ligt dat aantal beduidend hoger. We zitten nog maar één dag na het feest, maar nu al krijgen we veel telefoontjes", zegt hij tegen Hart van Nederland. Meldingen komen vooral uit grote steden.

In Amsterdam is de puinhoop enorm. De gemeentereiniging werkt al vanaf de vroege uurtjes keihard om de stad weer spik en span te maken, zoals te zien is in de video hierboven.

Weken overlast

De overlast kan enkele weken aanhouden, afhankelijk van hoe snel het afvalprobleem wordt aangepakt en hoe gunstig de omstandigheden voor de plaagdieren zijn, aldus de Bestrijdingsdienst. "Er gaan weken overheen voordat alles is opgeruimd. Er is dus een permanent voedselaanbod voor ongedierte", zegt Piké tegen Hart van Nederland.

"Daarbij creëren we met achtergelaten spullen van de vrijmarkt schuilplaatsen voor de dieren. Ze vertoeven daar in de buurt van een voedselbron." Door de combinatie van veel afval en een tragere verwerking na een drukke feestdag blijven de omstandigheden voor ongedierte ideaal en blijven ze rondzwerven. In sommige gevallen trekken voedselresten ook meeuwen en andere dieren aan, wat de overlast verder vergroot.

Ongedierte in woning

Het ongedierte trekt vervolgens van de straat naar woningen. "De kans dat ze binnenkomen is reëel", zegt Piké. De eigenaar van de Bestrijdingsdienst adviseert mensen daarom om afval zo veel mogelijk in containers of kliko's te gooien. "Laat afval dat je ziet niet op straat liggen." Ook adviseert de Bestrijdingsdienst om sporen, zoals uitwerpselen of knaagschade, direct te melden. "Veel meer kun je zelf niet doen. Het is verder aan de gemeenten om afval op te ruimen, maar dat heeft na zo'n evenement tijd nodig."

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Politie grijpt in bij extreme drukte op Koningsdag Amsterdam
Politie grijpt in bij extreme drukte op Koningsdag Amsterdam
Emotioneel moment op 538 Koningsdag: eerbetoon voor Jade Kops (19)
Emotioneel moment op 538 Koningsdag: eerbetoon voor Jade Kops (19)
Pleinen in grote steden tjokvol met feestvierders op Koningsdag
Pleinen in grote steden tjokvol met feestvierders op Koningsdag

