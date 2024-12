Aan deze kersthits ergeren Nederlanders zich het meest

De meeste mensen genieten deze dagen van kersthits. Toch zijn er ook typische kerstnummers die Nederlanders liever afzetten dan meebrullen. Uit representatief onderzoek onder 2.268 respondenten van het Hart van Nederland-panel blijkt dat 'All I Want For Christmas' van Mariah Carey met 15 procent van de stemmen de meest irritante kersthit is.

Ieder jaar klinkt veelal dezelfde muziek op en rondom de kerstdagen door de speakers. Van Wham! tot aan Mariah Carey en van Andy Williams tot Nick en Simon. Veruit de meeste Nederlanders genieten van de kerstmuziek: 27 procent van de ondervraagden geeft aan alle kerstmuziek leuk te vinden. Daarnaast geeft 21 procent aan niet van alle kerstmuziek te houden, maar zich ook aan geen een nummer te ergeren.

Top 3

Dat laatste geldt niet voor de grote kersthit van de Amerikaanse zangeres Mariah Carey. 15 procent van de respondenten geeft aan van alle kerstnummers zich het meest te ergeren aan ‘All I Want For Christmas’. Iets minder mensen, namelijk 13 procent, ervaart dit gevoel wanneer zij Flappie horen, de kersthit van Youp van 't Hek uit 1985. Last Christmas van Wham! maakt de top drie van de irritante kersthits af. Al is de groep Nederlanders wel een stuk kleiner: 5 procent van de ondervraagden geeft aan zich te storen aan die kerstplaat.

