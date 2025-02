Tygo Gernandt doorbreekt stilte: 'Valse beschuldigingen waren pijnlijk'

Tygo Gernandt heeft zondag in De Telegraaf voor het eerst gereageerd op de roerige periode die begin dit jaar ontstond na een publicatie in Privé. In het artikel beweerde een ex-vriendin dat zij anderhalf jaar geleden aangifte tegen de acteur had gedaan wegens mishandeling. Daarnaast werd op basis van anonieme bronnen gemeld dat Gernandt vanwege grensoverschrijdend gedrag was ontslagen bij de serie Flikken Maastricht.

Gernandt, inmiddels 50 jaar, noemt de afgelopen weken "emotioneel zwaar". In reactie op het artikel liet hij weten destijds zelf een tegenaangifte te hebben gedaan wegens huisvredebreuk. De politie bevestigde dit en meldde dat het onderzoek was afgesloten zonder verdere consequenties voor beide partijen.

Over zijn vertrek bij Flikken Maastricht verklaarde Gernandt op sociale media dat hij op een vrije avond in een café te veel had gedronken en zich daarna ongepast had gedragen. Na een klacht hierover werd hij op non-actief gesteld, iets wat de producent van de serie heeft bevestigd.

Valse beschuldigingen

"Ik probeer altijd met open vizier in het leven te staan en geloof niet in vuur met vuur bestrijden," zegt Gernandt. "Maar het was pijnlijk om te zien hoe snel er conclusies werden getrokken en valse beschuldigingen de wereld in werden geslingerd."

Ondanks de ophef bleven zijn lopende projecten grotendeels overeind. De EO, waarvoor Gernandt aan een serie werkte, gaf aan in gesprek te willen gaan over de situatie. Ook de film Juffrouw Potts, waarin hij de hoofdrol speelt, werd gewoon uitgebracht. "De steun van de mensen om me heen heeft me erdoorheen geholpen," zegt Gernandt. "Ik ben dankbaar dat de partijen waarmee ik werk de tijd hebben genomen om naar mijn verhaal te luisteren en mijn bewijzen te bekijken. Die steun betekent veel voor me."

Op rode loper

Zondagochtend verscheen Gernandt voor het eerst weer op de rode loper, bij de première van Juffrouw Potts. Hij hoopt dat de recente ophef de film niet overschaduwt. "Het zou zonde zijn als iets wat hier los van staat daar invloed op heeft. Dit is een project waar ik met heel mijn hart aan heb gewerkt, samen met een fantastische cast en crew. Er zit zoveel liefde, energie en vakmanschap in deze film, en ik hoop dat het publiek dat ook gaat voelen."

