Tygo Gernandt doorbreekt stilte over ontslag Flikken Maastricht: 'Simpelweg dom'

Acteur Tygo Gernandt (50) heeft op Instagram zijn kant van het verhaal gedeeld over het incident dat hem zijn rol in Flikken Maastricht kostte. Hij zegt lange tijd te hebben gezwegen omdat de situatie privé en persoonlijk is, maar besloot nu te spreken vanwege alle speculaties. "Ik wil helderheid geven via mijn eigen socials," schrijft hij. Een woordvoerder van producent Warner Bros. bevestigt het verhaal van de acteur.

In een andere zaak beschuldigt actrice Dianne van den Eng, de ex van acteur Tygo Gernandt, hem van mishandeling. Vorige week werd dat nieuws besproken aan de shownieuwstafel.

Vorige week bracht roddelblad Privé naar buiten dat Gernandt ontslagen zou zijn wegens grensoverschrijdend gedrag. Volgens de acteur is het incident niet op de set gebeurd, maar tijdens een avondje uit in een café. "Ik had te veel gedronken, wat onverantwoord was. Ik weet niet meer wat er is gebeurd, maar ik heb direct verantwoordelijkheid genomen," verklaart hij.

'Het was simpelweg dom'

De producent van de populaire serie zette Gernandt op non-actief en startte een onafhankelijk onderzoek. "Na vier maanden kregen we de resultaten: ik had me vervelend gedragen door de drank, maar er was geen sprake van grensoverschrijdend gedrag," aldus de acteur. Hij noemt het gedrag "simpelweg dom" en betreurt de gevolgen, waaronder het verlies van zijn rol.

Gernandt speelde in de serie de rol van psychopaat Eddie Wijnberg, die inmiddels is overgenomen door acteur Ruud Smulders. Ondanks het verdrietige einde van zijn betrokkenheid bij de serie, zegt Gernandt blij te zijn dat het onderzoek uitwees dat er geen grensoverschrijdend gedrag was.