Tygo Gernandt overweegt juridische stappen tegen Privé na publicatie over mishandeling

Tygo Gernandt beraadt zich op juridische stappen tegen weekblad Privé, na een publicatie over de aangifte die een ex van hem deed vanwege mishandeling. Dat laat zijn management woensdag weten aan het ANP.

Volgens de acteur bevat "het artikel over Tygo in Privé onjuiste en tendentieuze informatie. Naast een reeks weerlegbare onwaarheden, worden uitspraken uit hun context gehaald of incorrect benoemd. Dit creëert een onterecht, onjuist en negatief beeld van Tygo." Daarom roepen zij het blad op om het artikel te rectificeren. Als dat niet gebeurt, volgen mogelijk juridische stappen.

Twee jaar geleden vertelde Tygo Gernandt in de YouTube-serie Open Kaart van Robbert Rodenburg (en in de de video hierboven) vertelt hij over de breuk met Van den Eng.

Volgens het management heeft de acteur geen voorinzage gehad in de tekst, maar is Privé "voorafgaand aan de publicatie wel op deze punten gewezen. Desondanks heeft het blad ervoor gekozen de schadelijke publicatie door te zetten. Dit is niet alleen verdrietig en schadelijk voor Tygo, maar ook onrechtmatig. Of wij juridische stappen ondernemen, bespreken wij momenteel intern met onze advocaat. Wij behouden ons alle rechten voor."

Mishandeling

Actrice Dianne van den Eng deed in augustus 2023 aangifte van mishandeling. Volgens het management van Gernandt is deze zaak door het Openbaar Ministerie geseponeerd. Het OM laat woensdag weten later met een reactie te komen. "Tygo heeft haar herhaaldelijk gevraagd de woning te verlaten, waarbij geen sprake is geweest van fysiek geweld", stelt zijn woordvoerder.

In Privé wordt ook gezegd dat de acteur ontslagen zou zijn na een incident op de set van Flikken Maastricht. Zijn management stelt dat de afwezigheid van de acteur op de set "een privékwestie" betreft. "Hierover doen wij geen verdere mededelingen. De interpretatie van de gebeurtenissen door Privé is echter onjuist."

Het management van de acteur stelt dat "de relatie tussen haar en Tygo onstuimig was, maar dat er geen sprake is geweest van fysiek of mentaal geweld. Daarnaast heeft Dianne afgelopen weken Tygo berichten gestuurd waarin zij spijt betuigt over haar uitspraken richting Privé en aangeeft dat haar gevoelens voor Tygo onverminderd zijn gebleven."

ANP