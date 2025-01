'Ex Tygo Gernandt deelt beelden van mishandeling'

Actrice Dianne van den Eng, de ex van acteur Tygo Gernandt, heeft beelden gedeeld waarop Gernandt haar zou mishandelen. Dat meldt De Telegraaf. Naar aanleiding van de beschuldigingen van mishandelingen die woensdagmiddag zijn gepubliceerd in Privé voelde ze zich genoodzaakt nu te laten zien wat die avond bij Gernandt thuis gebeurde.

De ex-vriendin van Gernandt beschuldigt de acteur in Privé van mishandeling. Actrice Dianne van den Eng zegt eerder aangifte te hebben gedaan tegen de acteur. Die zou ze "op aandringen van Tygo" hebben geprobeerd weer in te trekken, wat niet lukte. "Daarna heb ik er niets meer over gehoord", aldus Dianne in een verhaal op de Privé-pagina van De Telegraaf.

Door de gang gesleurd

De actrice zegt dat de acteur haar in 2023 bij de keel heeft gegrepen, tegen een muur heeft geduwd en door een gang heen heeft gesleurd. Het management van Gernandt zegt echter als reactie dat van geweld geen sprake was: "Tygo heeft haar herhaaldelijk gevraagd de woning te verlaten, waarbij geen sprake is geweest van fysiek geweld."

Van den Eng laat weten aan De Telegraaf dat het nooit de bedoeling is geweest om de beelden, die ook bij Shownieuws te zien zijn, te delen. "Voor mij is het immers ook niet fijn hiermee geconfronteerd te worden, maar ik ben blij dat ik ze heb kunnen maken, anders had niemand me waarschijnlijk geloofd." Door de reactie van Gernandt op het artikel van Privé voelde Van den Eng zich genoodzaakt om de video toch te delen.

Nachtmerries

Van den Eng en Gernandt zijn inmiddels acht maanden uit elkaar. "Ik loop bij een psycholoog en heb nog steeds nachtmerries van wat er toen is gebeurd", stelt de ex van Gernandt. "Ik wil hem niet kapotmaken. Maar ik wil wel dat dit andere vrouwen niet overkomt. Wat hij mij heeft aangedaan, is niet normaal. En dat moet hij weten, maar ook de buitenwereld."