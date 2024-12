Tom Waes weer thuis na heftig ongeluk met oldtimer in Antwerpen

Acteur Tom Waes heeft het ziekenhuis verlaten en is weer thuis, na zijn ongeluk op de snelweg in Antwerpen-Zuid. Dat heeft de Vlaamse omroep VRT woensdag gemeld. De omroep schort voorlopig alle programma's met de Vlaamse acteur en presentator op, zodat hij zich op zijn herstel kan focussen.

Waes reed op vrijdag 29 november 's nachts op een pijlwagen die op de snelweg stond. De Undercover-acteur bekende later onder invloed te zijn geweest. De acteur was zwaargewond en moest uit zijn oldtimer Porsche worden bevrijd. Waes liet vorige week weten te verwachten dat hem een lange periode van revalidatie wacht.

Waes gaf eerder een update, zoals te zien is in de video hierboven.

Voorlopig niet te zien

"We hebben met Tom afgesproken dat we eerst alle kans geven aan zijn herstel, fysiek en mentaal, maar daarna wel in gesprek gaan met hem en de mensen rondom hem hoe we zelfs vanuit deze misstap iets positiefs kunnen opzetten", stelt de VRT in een verklaring.

"Het lijkt ons, VRT en Tom, belangrijk dat we daar eerst goed over nadenken voordat we de draad zonder meer weer oppikken. In afwachting hebben we samen besloten dat Tom even niet te zien is met nieuwe programma's op VRT. Maar in de toekomst, als we ons daar allemaal weer klaar voor voelen, heel graag weer wel."

ANP