Zwaargewonde Tom Waes: 'Ik had te veel gedronken op avond van auto-ongeluk'

Belgische acteur en presentator Tom Waes heeft in een mededeling aan Belgische media laten weten dat hij de avond van zijn ongeluk te veel had gedronken. Waes knalde op 30 november in Antwerpen met zijn Porsche tegen een bord waarop stond dat er werkzaamheden plaatsvonden. "Het is een grote, onbegrijpelijke fout, waar ik me verschrikkelijk bij voel."

"Ik wil dan ook mijn oprechte excuses aanbieden, aan iedereen. Het spijt me verschrikkelijk", schrijft Waes. Hij kan zich niks van het ongeluk herinneren, maar wel wat eraan voorafging. “Feit is dat ik die avond op restaurant en café geweest ben, en dat ik te veel gedronken had om nog met de auto te mogen rijden. Toch ben ik in mijn auto gestapt om thuis te geraken. Onbegrijpelijk. Dat had ik nooit mogen doen, daar bestaat geen enkele twijfel over.”

Waes staat in Nederland vooral bekend om zijn rol in de Netflix-serie Undercover en programma's Reizen Waes en Kamp Waes.

Waes gaf eerder een update

Geluk gehad

Ook schrijft hij dat hij zich beseft dat hij veel geluk heeft gehad. “Geluk dat ik geen slachtoffers gemaakt heb. Geluk dat ik het zelf overleefd heb. Het is een grote, onbegrijpelijke fout, waar ik me verschrikkelijk bij voel. Ik wil dan ook mijn oprechte excuses aanbieden, aan iedereen. Het spijt me verschrikkelijk.”

De acteur bedankt in zijn statement het verplegend personeel en het medisch interventieteam voor de "fantastische zorg". “Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn naasten. Uit de grond van mijn hart bedankt. Ik heb alle vertrouwen in het verdere verloop van het gerechtelijk onderzoek. Nu zal ik me volledig focussen op herstel en revalidatie, en daarom zal ik de komende maanden geen verdere verklaringen meer in de pers zal afleggen tot mijn management laat weten dat ik weer mentaal en fysiek voldoende kracht heb.”

'Dit kan echt niet'

De openbare omroep laat weten dat ze het betreuren dat Tom Waes dronken in zijn wagen is gestapt. "Dit kan echt niet", zegt woordvoerder Yasmine Van der Borght. "Onze schermgezichten hebben ook op dat vlak een voorbeeldfunctie voor het brede publiek. We verwachten dat Tom zijn verantwoordelijkheid neemt en vinden het belangrijk dat hij zelfinzicht toont." De VRT wenst Waes voorts "de mentale en fysieke kracht voor een spoedig herstel”.

Waes zat alleen in de auto toen hij rond 01.00 uur 's nachts door de Kennedytunnel in Antwerpen frontaal op een botsabsorbeerder inreed. De hulpdiensten moesten zijn auto open knippen. Belgische media zeiden eerst dat Waes door de hulpdiensten gereanimeerd moest worden, maar zijn familie sprak dit later tegen. De acteur raakte wel zwaargewond en werd in een kunstmatig coma gehouden.