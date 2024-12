Tom Waes deelt voor het eerst na zwaar ongeval steunbetuiging: 'Danku lieve vriend!'

De Vlaamse acteur Tom Waes heeft zich voor het eerst laten horen na het ernstige ongeluk waarbij hij in de nacht van vrijdag op zaterdag betrokken raakte. Waes deelde een steunbetuiging van zanger Bart Peeters op Instagram, waarin hij zijn dankbaarheid uitsprak: "Danku lieve vriend", schreef Waes in zijn Instagram Story, voorzien van vijf rode hartjes.

De video in Waes' Story toont een optreden van zanger Bart Peeters in de Lotto Arena in Antwerpen. Tijdens het concert op zaterdag riep Peeters het publiek op om hun mobiele telefoons te laten oplichten en samen een beterschapswens te sturen naar Tom Waes. "Tom, deze is voor u. Vanuit de Lotto Arena", zei Peeters terwijl hij het nummer Tot je weer van me houdt inzette.

Zwaar ongeluk op ring van Antwerpen

De Undercover-acteur en Reizen Waes-presentator reed in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 01.00 uur met zijn Porsche-oldtimer over de ring van Antwerpen. Bij de Kennedytunnel ging het goed fout toen hij inreed op een verkeersbord, dat daar stond om wegwerkzaamheden aan te geven. De 56-jarige Waes raakte hierbij zwaargewond en moest gereanimeerd worden. Een wegwerker raakte lichtgewond.

De presentator moest ter plaatse worden gereanimeerd. Op zaterdag kon hij zelfstandig ademen en werd hij bij bewustzijn weer herenigd met zijn familie. De tv-presentator en acteur ligt in het ziekenhuis en maakt het volgens de Belgische omroep VRT "alles in acht genomen - goed".