'Zwaargewonde Tom Waes kunstmatig in coma gehouden'

Acteur en presentator Tom Waes wordt momenteel in een kunstmatige coma gehouden, dat melden verschillende bronnen aan de Belgische nieuwssite Het Laatste Nieuws. Waes raakte in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaargewond bij een eenzijdig auto-ongeluk.

Eerder dit jaar raakte Waes ook al betrokken bij een ander ongeluk. Daarover zie je meer in de video bovenaan.

De toestand van de Tom Waes is volgens zijn werkgever, de Belgische omroep VRT, "ernstig, maar stabiel". "De hulpdiensten hebben hem kunnen reanimeren en hij is overgebracht naar het ziekenhuis waar hij momenteel verzorgd wordt", aldus de VRT. "Zijn toestand is ernstig maar stabiel. We vragen met aandrang de familie in deze moeilijke momenten rust te gunnen en hen niet te contacteren."

Het ongeluk gebeurde rond 01.00 uur bij de Kennedytunnel. De Undercover-acteur en televisiemaker reed met zijn Porsche-oldtimer in op een verkeersbord, dat daar stond om wegwerkzaamheden aan te geven.

Wegwerker gewond

Ook raakte een wegwerker lichtgewond bij het ongeval. Die zat op dat moment in een voertuig dat werd gebruikt bij de wegwerkzaamheden.

De Belgische Waes is in Nederland vooral bekend door zijn programma's Reizen Waes en Kamp Waes, maar ook door zijn rol in de succesvolle Netflixserie Undercover.

Hart van Nederland/ANP