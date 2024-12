Familie geeft update over Tom Waes, spreekt foutieve berichten tegen

Belgische tv-presentator en acteur Tom Waes ligt nog op de intensive care na een ernstig auto-ongeluk in Antwerpen, maar zijn toestand is stabiel. Vlaamse omroep VRT laat op verzoek van de familie weten dat Waes buiten levensgevaar is.

Het ongeluk gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. Waes reed met zijn Porsche-oldtimer bij de Kennedytunnel tegen een verkeersbord dat werkzaamheden aangaf. Na het ongeluk werd hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij bij bewustzijn bleek te zijn. De acteur kon zelfstandig ademen en heeft al met zijn familie gesproken. Waes laat weten dankbaar te zijn voor alle steunbetuigingen die hij en zijn familie ontvangen.

Geen reanimatie

Eerdere berichten van onder meer VRT en Het Laatste Nieuws dat Waes gereanimeerd zou zijn, blijken niet te kloppen. "Voor alle duidelijkheid, Tom hoefde op geen enkel moment gereanimeerd te worden, noch bij het ongeluk, noch in het ziekenhuis," benadrukt zijn familie in een verklaring aan de VRT.

Herstel

De komende dagen staan in het teken van zijn herstel. Waes wordt nog onderzocht om mogelijke breuken en andere letsels in kaart te brengen. De familie vraagt om privacy, zodat hij in alle rust kan herstellen. Ook bedanken ze het verzorgend personeel voor hun inzet. De populaire presentator van Reizen Waes en acteur uit de serie Undercover blijft voorlopig nog in het ziekenhuis voor observatie en verdere behandeling.

Hart van Nederland, ANP