Tom Waes wil in maart weer werken, gaat aan de slag met 'problematiek van alcohol'

Tom Waes hoopt in maart weer aan het werk te gaan. Dat laat de Vlaamse acteur en presentator vrijdag weten op Instagram. Bijna twee maanden geleden kreeg hij, onder invloed van alcohol, een zwaar auto-ongeluk. Waes laat weten dat het hem spijt dat hij met zijn "roekeloosheid mensen in gevaar" heeft gebracht. Ook geeft hij aan dat hij de komende tijd bekijkt hoe hij aan de slag kan met "de problematiek van alcohol".

"We zijn acht weken verder en ik kreeg de afgelopen periode veel berichten van ongeruste mensen en wil jullie daarom even laten weten hoe het nu gaat", laat Waes weten in het bericht. "Allereerst besef ik hoeveel geluk ik heb gehad dat ik dit overleefd heb. Nog enkele weken rustig aan en dan kan ik stilaan ook fysiek de draad weer oppikken."

De Vlaming is ook open over zijn mentale welzijn. Dat is volgens hem "een ander verhaal". Hij deelt dat hij het de afgelopen weken moeilijk had en "boosheid, ontgoocheling en veel teleurstelling" voelde. "Veel gepieker en schaamte over hoe ik mijn familie, vrienden, collega's en ook jullie heb teleurgesteld."

Onderzoek

Op 29 november vorig jaar botste Waes, bekend van programma's als Undercover en Reizen Waes, op een pijlwagen die in de Kennedytunnel bij Antwerpen stond. De Belg moest uit zijn auto worden geknipt en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Waes gaf na het ongeluk aan dat hij die avond te veel had gedronken en betuigde daarvoor spijt. Begin januari werd bekend dat een bloedtest op drugs negatief was.

Over het onderzoek naar het ongeluk deelt Waes dat dat nog loopt en dat hij daaraan zijn volledige medewerking zal verlenen. Ook laat hij weten zijn verantwoordelijkheid te nemen als de zaak voor de politierechtbank komt.

Hart van Nederland/ANP