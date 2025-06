S10 staat stil bij overlijden tweelingbroer: 'Wat gaan wij jou missen'

S10 heeft op Instagram een foto gedeeld van haar tweelingbroer Emiel waarbij ze schrijft dat ze hem gaat missen. Donderdag werd bekend dat een 24-jarige man was overleden nadat hij in april zwaargewond op het dak van een garage onderaan een flat aan de Osdorper Ban in Amsterdam was gevonden. De moeder van S10 bevestigde aan De Telegraaf dat het ging om haar zoon.

"Liefste Emiel, wat gaan we jou missen", schrijft Stien den Hollander, zoals S10 echt heet, bij een jeugdfoto met haar broer. De zangeres deelt in het bijschrift ook een zwart hartje.

De afgelopen tijd annuleerde S10 verschillende optredens wegens privéomstandigheden. Begin vorige maand trad ze weer op en vertelde ze dat haar tweelingbroer in het ziekenhuis lag. De 24-jarige zangeres noemde dat toen "heel heftig".

