Zoon Rob de Nijs bereidt zich voor op eigen zangcarrière

BN'ers

Vandaag, 13:45

Bijna een halfjaar na het overlijden van zanger Rob de Nijs (82) vertelt zoon Robbert in De Telegraaf hoe hij langzaam zijn verdriet verwerkt. De zanger van hits als Malle Babbe en Banger hart overleed in maart aan de gevolgen van Parkinson.

"Omdat ik na zijn overlijden gewoon ben blijven doorwerken, heb ik mijn gevoelens niet helemaal kunnen verwerken", zegt Robbert. "Door even weg te stappen van de thuissituatie ben ik aan rouwen toegekomen." Samen met zijn vrouw Sharon maakte hij een cruise door Midden-Amerika en bezocht hij Fuerteventura, een eiland vol jeugdherinneringen.

Het ging vaker slecht

Het afscheid van zijn vader blijft hem bij. "We hadden al vaker het bericht gekregen dat het slecht ging. Steeds kwam hij er toch bovenop. Maar dit keer niet. Vijf minuten voor we aankwamen, was hij overleden. In de auto voelde ik een rilling, alsof ik er tóch iets van meekreeg", zegt hij tegen de krant.

Fans namen afscheid van Rob de Nijs in Amsterdam. Die beelden zie je in de video hieronder:

Fans nemen afscheid van overleden Rob de Nijs in Amsterdam
1:33

Fans nemen afscheid van overleden Rob de Nijs in Amsterdam

Uit liefde voor zijn vader liet Robbert meerdere tatoeages zetten. "Ik heb vlak boven mijn rechterpols 'Robbeknol' laten tatoeëren, zijn koosnaam voor mij. Ook heb ik dezelfde tribal als hij, maar dan bij mijn enkel." Zijn vrouw Sharon eerde haar schoonvader met "Malle Babbe" op haar arm.

Eigen carrière

Of hij ooit in de voetsporen van zijn vader stapt? "Dat denk ik wel. Nu hij er niet meer is, voel ik minder druk. Ik neem zanglessen en oefen met zijn bezielde nummers. Een eerste single zal waarschijnlijk een oud nummer van hem zijn. Mensen weten dan meteen waar ik vandaan kom", vertelt hij tegen de krant.

Het contact met zijn moeder Belinda is er nog niet. "Het is nu te vroeg. We hebben rust nodig. Uiteindelijk willen we het proberen, maar de tijd is er nog niet rijp voor."

