Vloek op musical Moulin Rouge!? Show wéér stilgelegd, nu om ziekte bij hoofdrolspeler

De musical Moulin Rouge! kon woensdagavond na de pauze niet doorgaan omdat een van de hoofdrolspelers te ziek was om de tweede akte te kunnen spelen. Volgens De Telegraaf, die donderdagochtend navraag deed bij producent Stage Entertainment, waren zelfs meerdere castleden ziek. Het is niet de eerste keer dat er problemen zijn bij de musical sinds de première twee weken geleden.

Tijdens de try-outfase zorgden technische problemen er ook al voor dat de musical niet hervat kon worden. Daarnaast moest de zaal in het Beatrix Theater in Utrecht tijdens een andere voorstelling eind vorige maand ontruimd worden vanwege een brandalarm dat afging.

Zieke hoofdrolspeler

Woensdagavond ging het dus weer mis toen de voorstelling na de pauze niet door kon gaan vanwege een zieke hoofdrolspeler. Carlo Boszhard, ook een van de hoofdrolspelers, liet tijdens de pauze aan het publiek weten dat de voorstelling gestaakt moest worden. Wegens privacyredenen is het niet duidelijk om welke acteur het gaat. Er was geen zogenaamde understudy aanwezig om de zieke acteur te vervangen.

Een woordvoerder van Stage Entertainment laat donderdagochtend aan De Telegraaf weten dat er "helaas meerdere zieken" waren, en "omdat we net na de première zitten en Moulin Rouge! een zwaar technische productie is, is nog niet iedereen ingewerkt." Donderdagavond gaat de show vooralsnog wel door.

Moulin Rouge! is sinds september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. De show is gebaseerd op de gelijknamige succesfilm van Baz Luhrmann uit 2001. Naast Boszhard, spelen Martijn Noort en Keoma Aidhen de hoofdrollen.