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Acteur Wim T. Schippers (83) overleden, was stem van Ernie en Kermit uit Sesamstraat

Acteur Wim T. Schippers (83) overleden, was stem van Ernie en Kermit uit Sesamstraat

BN'ers

Vandaag, 19:48

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Programmamaker, acteur, schrijver, presentator, kunstenaar en stemacteur Wim T. Schippers is afgelopen woensdag overleden. Dat heeft Stichting Wim T. Schippers maandagavond bekendgemaakt. Hij overleed in zijn woonplaats Amsterdam op 83-jarige leeftijd. Voor veel Nederlanders, vooral de jongeren, is hij bekend van Ernie en Kermit de Kikker in Sesamstraat.

Maar ook kan men hem kennen van programma's zoals Hoepla en de Fred Haché Show. Hij schreef zelf ook programma's, zoals De Lachende Scheerkwast en We Zijn Weer Thuis. Op de radio werkte hij in de jaren tachtig en negentig aan Ronflonflon op Radio 3 en presenteerde bij de VPRO onder andere de televisieprogramma's de Nationale Wetenschapsquiz en Zomergasten.

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Mickey Mouse

Ook speelde de acteur in meerdere films, zo sprak hij in de Nederlandstalige versie van Sneeuwwitje de stem van de dwerg Giechel in. Daarnaast was hij eventjes de Nederlandse stem van Mickey Mouse, maar hier was Disney niet tevreden mee. Schippers werkte door de jaren heen ook aan talloze toneelstukken en creëerde beeldende kunst zoals Het Melkmeisje in Delft.

Bij zijn overlijdensbericht plaatst de stichting onder meer zijn eerder gemaakte uitspraak: "Geboren worden vind ik onzin, maar doodgaan vind ik nog veel grotere onzin." Schippers wordt in besloten kring begraven. 

Door Daniël Bom

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