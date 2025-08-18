Hein Boele (85), stemacteur van Elmo, overleden na kort ziekbed

Stemacteur Hein Boele is op 85-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Almere. Zijn familie bevestigt aan HP/De Tijd dat hij op 28 juli stierf na een kort ziekbed.

Voor miljoenen kinderen was Boele jarenlang een vertrouwd geluid. Zijn gegiechel bracht Elmo uit Sesamstraat tot leven en gaf hem een plek in de Nederlandse televisiegeschiedenis.

Boele sprak de rol van Elmo sinds begin jaren tachtig in. Hij schaafde zijn timing bij toen de Amerikaanse stemacteur Kevin Clash in 1984 de rol overnam. In 2001 ontmoette Boele hem persoonlijk bij het 25-jarige jubileum van Sesamstraat in Hilversum.

Theater en tv

Boele werd geboren in Zwolle in 1939 en studeerde begin jaren zestig af aan de Toneelschool in Maastricht. Hij speelde daarna bij talloze theatergezelschappen, zoals De Nederlandse Comedie, Ensemble en Studio. Boele was op televisie te zien in succesvolle series als De Fabriek, Oppassen!!!, Toen was geluk heel gewoon en Goede Tijden Slechte Tijden. Ook speelde hij in Duitsland, onder meer in de serie Tatort. Zijn laatste grote televisierol speelde hij in De Luizenmoeder in 2019.

De grootste bekendheid kreeg Boele echter met zijn stem. Behalve Elmo sprak hij ook talloze bekende Disneypersonages in, zoals Japie Krekel, Konijn in de Winnie de Poeh-reeks en verschillende stemmen in de serie DuckTales. In de Nederlandse versie van Charlie and the Chocolate Factory uit 2005 sprak hij de stem van Opa Willem in, en in de Harry Potter-reeks was hij te horen als Hildebrand Slakhoorn.

Boele was vanaf 1996 ook te horen als verteller in de Efteling-attractie Villa Volta. Recent sprak hij nog teksten in voor Museum Geelvinck in Amsterdam. Ook bleef de acteur tot op hoge leeftijd andere acteurs coachen. Boele was meer dan vijftig jaar samen met zijn echtgenoot, oud-presentator Tom Meijer van de Wereldomroep.

De uitvaart van de acteur was op 2 augustus.

Hart van Nederland/ANP