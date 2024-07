Opmerkelijke onthulling: SpongeBob SquarePants is autistisch

Er is een opmerkelijke onthulling gedaan door de Amerikaanse stemacteur van SpongeBob SquarePants, Tom Kenny. De acteur maakt namelijk bekend dat de gele zeespons die hij vertolkt, autistisch is.

Kenny bracht de onthulling onlangs op Comic Con in Detroit, zo laat entertainmentwebsite TMZ weten. Er gaan al langere tijd geruchten dat de vrolijke spons op het spectrum zit, maar officieel is daar nooit iets over gezegd.

Niet het eerste personage met autisme

Een fan met autisme vroeg Kenny eerder of SpongeBob ook autistisch is. "En ik zei: 'Ja, natuurlijk! Dat is zijn superkracht, net zoals dat die van jou is'", aldus de stemacteur.

De spons, die in een ananas diep in de zee woont, is niet het eerste personage in een kinderserie met autistische trekjes. In de Amerikaanse versie van Sesamstraat woont al enkele jaren een pop met autisme, Julia.

