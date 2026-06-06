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Moeder van Caroline van der Plas overleden na hersenbloeding

Moeder van Caroline van der Plas overleden na hersenbloeding

BN'ers

Vandaag, 11:56

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De moeder van Caroline van der Plas is overleden. Dat laat de voormalig BBB-voorvrouw zaterdag weten in een bericht op sociale media. Volgens Van der Plas is haar moeder donderdag "in alle rust overleden".

"We zijn blij dat we deze week dag en nacht bij haar waren, haar konden bijstaan en alles tegen haar hebben kunnen zeggen", schrijft Van der Plas. Ook noemt zij haar moeder een "ongelooflijk sterke en liefste mama".

Het is niet de eerste keer dat Van der Plas spreekt over een ingrijpend verlies. Eerder dit jaar vertelde zij in Shownieuws hoe groot het gemis van haar partner nog altijd is, nadat zij hem in 2019 verloor. Bekijk het interview hier:

Het gemis blijft: Caroline van der Plas over haar overleden partner
6:30

Het gemis blijft: Caroline van der Plas over haar overleden partner

Zware hersenbloeding

Eerder deze week maakte Van der Plas bekend dat haar moeder een zware hersenbloeding had gekregen. Daarom was de BBB-politica tijdelijk afwezig in de Tweede Kamer.

"De vooruitzichten zijn slecht. Mijn broer en ik waken sindsdien 24/7 bij haar", schreef zij toen op sociale media. Ook liet zij weten dat die dagen volledig in het teken stonden van haar moeder.

Bij haar nieuwe bericht deelt Van der Plas foto's van haar moeder. Daarbij schrijft zij dat zij en haar familie dankbaar zijn dat zij de afgelopen dagen samen hebben kunnen doorbrengen. "Trots dat zij onze moeder was."

Door Redactie Hart van Nederland

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