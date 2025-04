Johan Derksen deelt gezondheidsupdate over zijn vrouw

De operatie van de vrouw van Johan Derksen is achter de rug en goed verlopen. Dat laat de analist van Vandaag Inside donderdag weten.

Dinsdag miste Derksen wegens "privéomstandigheden" de uitzending van VI. Een dag later deelde hij dat zijn vrouw haar heup had gebroken. De reden was geen val of stoot, maar mogelijk een tumor. Dat moest echter onderzocht worden voordat Derksens vrouw kon worden geopereerd.

Nu blijkt dat de uitslagen goed zijn en Isabelle Pikaar kon worden geopereerd. Die operatie is volgens VI "goed verlopen en de vrouw van Johan maakt het goed".

Derksen neemt donderdagavond dan ook, zoals gebruikelijk, plaats aan de tafel van het SBS6-programma.

ANP