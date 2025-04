Johan Derksen: vrees voor kanker bij mijn vrouw na breken heup

Johan Derksen heeft woensdagavond in Vandaag Inside verteld waarom hij dinsdag plotseling ontbrak aan tafel. De tv-analist had te maken met een ernstige medische situatie rondom zijn vrouw, die onverwacht in het ziekenhuis belandde.

"Ik heb gisteren wel een hele hectische dag gehad," begon Derksen zijn verhaal. Wat begon als een rustig koffiemoment met zijn vrouw, eindigde binnen een uur op de spoedeisende hulp. Zijn vrouw bleek haar heup gebroken te hebben. Niet door een val, maar spontaan, zonder duidelijke oorzaak.

"Dan word je al wat minder vrolijk", zei Derksen aangedaan. "In negen van de tien gevallen is een tumor daar de oorzaak van. Dus ze zeiden, we gaan in ieder geval niet opereren voor we dat onderzocht hebben." Inmiddels is duidelijk dat er géén tumoren zijn gevonden, maar verder onderzoek naar botkanker volgt nog.

Emotioneel moment

Derksen gaf aan dat hij dinsdagavond niet in staat was om vrolijk aan tafel te zitten. "Ik zat gisteravond alleen thuis naar jullie te kijken. En dan denk je van: dertig jaar geleden heb ik al een vrouw begraven. Dat zal toch niet weer gebeuren, hè."

Volgens hem wordt donderdag verder onderzocht wat er precies aan de hand is. Als alles meezit, volgt er direct een operatie. Ondanks de zorgen besloot Derksen woensdagavond toch weer aan te schuiven bij het programma.