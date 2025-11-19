NTR reageert op 2 minuten stilte-plan voor Dieuwertje Blok: 'Ze leeft in onze harten'

De NTR, die al 25 jaar Het Sinterklaasjournaal uitzendt, heeft woensdag gereageerd op de massaal gedeelde oproep op sociale media om op 5 december twee minuten stilte te houden voor de overleden presentatrice Dieuwertje Blok. "Het is uiteraard een initiatief van de kijkers van Het Sinterklaasjournaal, maar het geeft wel aan hoezeer Dieuwertje in de harten van de mensen leeft", laat de omroep aan het ANP weten.

Op sociale media roepen kinderen massaal op om op 5 december om 20.00 uur 's avonds twee minuten stilte te houden voor de in maart overleden Dieuwertje Blok. Veel kinderen missen de oud-presentatrice van Het Sinterklaasjournaal en vinden het mooi om daar op pakjesavond bij stil te staan. Zij delen deze oproep via kanalen als TikTok.

Op de vraag of mensen gehoor moeten geven aan de oproep, gaat de NTR niet in. "Dat laten we bij de mensen zelf", aldus de omroep.

In Shownieuws werd eerder ook al gekeken naar een greep uit de hartverwarmende eerbetonen aan de op 67-jarige leeftijd overleden Dieuwertje Blok:

1:22 Hartverwarmende eerbetonen aan overleden Dieuwertje Blok

Eerbetoon

Blok presenteerde Het Sinterklaasjournaal tot en met 2023. Omdat zij ziek was, nam Merel Westrik in 2024 de presentatie van haar over. Blok overleed in maart aan de gevolgen van kanker.

In Het Sinterklaasjournaal van dit jaar werd op verschillende manieren aan Blok gerefereerd. Zo droeg Merel Westrik een kettinkje met een D en eindigde de aflevering van de intocht met een eerbetoon aan Blok. Bij de intocht van de sint stonden veel kinderen met borden en spandoeken met daarop tekeningen met hartjes en de naam van de overleden presentatrice.