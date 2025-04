Maarten uit Winter Vol Liefde overleden op 78-jarige leeftijd na strijd met alvleesklierkanker

De 78-jarige Maarten uit het RTL-programma Winter Vol Liefde is overleden, meldt zijn familie op Facebook. Begin april liet hij al weten 'klaar te zijn om te vertrekken' nadat hij tijdens de opnames van Winter Vol Liefde te horen had gekregen dat hij terminaal was. Maarten Herman van Gent had alvleesklierkanker.

"Op 14 april 2025 om 20.10 uur is Maarten Herman van Gent rustig ingeslapen in het Rakvere Ziekenhuis", is te lezen op Facebook.

"Als laatste wens vroeg hij om deze twee video's hier te delen als afscheid van jullie allemaal, zowel Nederlands als Engels."

Shownieuws besprak laatst de reünie van Winter Vol Liefde seizoen 2, Annette kon het niet drooghouden toen ze het over Maartens situatie had, is te zien in deze video:

6:27 Shownieuws over de reünie van Winter Vol Liefde seizoen 2

De video begint met de zin: "Dit is de laatste video die je van mij gaat zien, want als je dit ziet ben ik er niet meer." In de video noemde Maarten zijn leven super en zei hij dat hij er niets aan zou veranderen. "Ik vind het prima om te sterven. Op het juiste moment. Vier feest en wees niet bedroefd."