Hoe vind je de ware liefde: deelnemen aan B&B Vol Liefde of ouderwets de kroeg in?

Veel kijkers smullen momenteel van de liefdesperikelen in het RTL-programma B&B Vol Liefde, waarin single B&B-eigenaren opzoek gaan naar romantiek. Maar meedoen aan zo'n televisieprogramma om je toekomstige partner te vinden is wel een extreme stap. Waarom stappen we niet gewoon ouderwets de kroeg in om een leuke date te zoeken?

Al wekenlang genieten we van de date-avonturen van de kandidaten van B&B Vol Liefde op RTL4. We kijken mee met ongemakkelijke momenten en gesprekken, zien kandidaten verliefd worden en anderen juist stapelgek worden. Uit vorige seizoenen blijkt dat er best wat succes kan ontstaan bij het programma. Het lijkt wel alsof het heel normaal is om tegenwoordig op televisie te daten. Is 'ouderwets' daten uit de mode, of is er iets anders aan de hand?

Te veel opties

Volgens relatietherapeut Marie-José Bosch-Kuiper zijn er te veel opties tegenwoordig, en met name onder jongeren kan dit voor problemen zorgen. "Neem bijvoorbeeld datingapps. Er is te veel keuze in het aantal profielen. En dates zijn vaak erg bevooroordeeld omdat er op het profiel van hun potentiële partner veel persoonlijke informatie te vinden is", legt Marie-José uit in gesprek met Hart van Nederland.

De achterliggende gedachte tijdens een date is volgens Marie-José dat er altijd nog een ander leuk profiel te vinden is, en dat moet niet de kern zijn. "Mensen moeten niet op date gaan om de liefde van hun leven te vinden, maar om een leuke avond te hebben. Alles wat daarop volgt is mooi meegenomen."

Onder datingapps is voornamelijk Tinder erg populair. Mike & Audrey hebben hun relatie te danken aan deze populaire dating-app, en in bovenstaande video vertellen ze hier alles over.

Kleine stapjes

Maar de deelnemers van B&B hebben geen online-profiel gezien van hun potentieel liefdespartner, maar alleen een filmpje. Toch storten ook zij zich misschien ook wel te heftig in een date-avontuur. Deelnemen aan tv-programma's als B&B Vol Liefde raadt Marie-José dan ook niet aan.

"De beslistijd om verder te gaan met iemand is veel te kort", aldus Marie-José. "Er is te weinig ruimte om iemand beter te leren kennen, en de druk wordt nogal opgevoerd terwijl daten in kleine stapjes moet gaan. Daardoor maak je beslissingen met je hoofd, en niet met je hart."

'Dezelfde mindset'

Maar hoe komt iemand aan een partner die geen hulp van een tv-programma wil inschakelen en ook datingapps liever de deur wijst? Jackie Lauren (30) is daar een van en op TikTok uit ze haar ongenoegen over hoe daten er tegenwoordig aan toegaat.

Aan Hart van Nederland laat Jackie weten dat de keuze op datingapps veel te groot is, en dat dates vaak te snel willen of te weinig van zich laten horen. "Als ik op date ga met iemand, wil ik dezelfde energie terugkrijgen als die ik geef. Ik ben het ermee eens dat het in kleine stapjes moet gaan, maar ik ben wel opzoek naar iemand met dezelfde mindset."

Lat niet te hoog

Voor mensen die volgend jaar willen meedoen met B&B Vol Liefde, heeft Marie-José nog wel een tip. "Leg de lat niet te hoog, dan kan het altijd goed uitpakken. Bedenk vooraf waarom je mee wil doen. Doe het niet om opzoek te gaan naar de liefde, dan doe je jezelf alleen maar pijn. Ga opzoek naar hetgeen wat het voor jou waard is, en als er dan echte liefde ontstaat, is dat een prachtige bijkomstigheid."