Continu weten waar jouw geliefden zich bevinden, is dat een goed idee?

Even snel kijken of een vriend in de buurt is om een drankje mee te doen of dat je partner al onderweg is vanuit zijn werk zodat je vast kan beginnen met koken? Dat is voor veel mensen tegenwoordig de normaalste zaak van wereld. We weten door het gebruik van tracking-apps precies van elkaar waar we gaan en staan, 24 uur per dag. Is dat wel zo'n goede ontwikkeling?

De 28-jarige Lisa de Groot wijst op haar iPhone aan waar een aantal van haar vrienden zich bevinden. "Het is heel handig om in één oogopslag te kunnen zien waar ze zijn", zegt ze tegen Hart van Nederland. Ze zoomt in op de straat in Amsterdam waar haar eigen icoontje te zien is. "Als ik thuis zit en ik verveel me, weet ik zonder te hoeven bellen of berichten waar ik moet zijn om mijn vrienden te ontmoeten."

Ze vertelt dat het lang geleden is dat ze de eerste persoon toevoegde op de app 'Zoek mijn vrienden'. "Dat was mijn zusje. We begonnen ermee, omdat we erachter kwamen dat de app bestond. Het was nieuw en het leek ons gewoon heel handig." Tegenwoordig maken veel mensen in Lisa haar omgeving gebruik van de functie. "Omdat iedereen het doet, is het niet gek om iemand zijn live locatie te vragen."

Privacy

Lotje Beek, beleidsmedewerkers van Bits op Freedom, herkent dat en ziet het als een kwalijke ontwikkeling. "Het voelt als een oplossing voor een niet bestaand probleem. Locatie-apps ontwikkelen een functie waar helemaal geen vraag naar was. Maar omdat het aanbod er nu eenmaal is, volgen wij als burgers wat ons wordt gepresenteerd. Het is een manier om privacy op te geven", laat ze weten aan Hart van Nederland.

Ook psycholoog en relatietherapeut Jean-Pierre van de Ven uit zijn twijfels over het continu delen van je live locatie met geliefden. "Uit veiligheidsoverwegingen begrijp ik de keuze om je locatie te delen. Als jij alleen door het donker naar huis moet fietsen, kan het een veilig gevoel geven als iemand weet waar je bent. Maar zet de functie dan voor een paar uur aan en vervolgens weer uit", adviseert hij.

Wantrouwen

Het is volgens de psycholoog onprettig om het idee te hebben dat je continu in de gaten kan worden gehouden. "Wanneer iemand je constant controleert, kan dat alleen maar leiden tot het gevoel dat diegene je wantrouwt. Zowel in een liefdesrelatie als in vriendschappen zal het zorgen voor onzekerheid en dat is het laatste wat je wil", zegt hij tegen Hart van Nederland.