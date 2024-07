B&B Vol Liefde kijken wordt fors duurder, Videoland verhoogt prijzen

Genieten van de deelnemers van B&B Vol Liefde op Videoland gaat vanaf volgende maand een stuk meer kosten. Streamingsdienst Videoland verhoogt namelijk de prijzen. Sommige abonnementsvormen worden 20 procent duurder. De streamer zegt de tarieven te moeten verhogen om nog meer exclusieve content te kunnen aanbieden.

Alle abonnementsvormen gaan met 1 euro per maand omhoog vanaf augustus. Het goedkoopste abonnement wordt daarmee in een klap twintig procent duurder. Het basis-abonnement kost vanaf volgende maand 5,99 euro. Plus wordt 10,99 euro per maand. En een premium-abonnement gaat 12,99 euro kosten. Per abonnement verschilt het met hoeveel schermen je kan kijken en of je er ook reclames bij te zien krijgt. De nieuwe tarieven gaan in vanaf 26 augustus.

In bovenstaande video: In de video zie je dat het s ucces van programma's als B&B Vol Liefde zorgt voor een run op boekingen.

Duurder

Het betekent dat B&B Vol Liefde kijken via Videoland een stukje duurder wordt. Maar veel Nederlanders hebben meer streamingsdiensten in huis. En bij elkaar beginnen de prijsverhogingen aardig op te lopen. Eerder dit jaar verhoogde HBO Max namelijk al de tarieven. En daarvoor ook Amazon Prime en Netflix.

Accounts delen

Veel streamingsdiensten hebben inmiddels ook het delen van accounts aan banden gelegd. Zo heeft Netflix dat al zo goed als onmogelijk gemaakt. En ook bij Disney+ moet je daar vanaf deze zomer voor gaan betalen. Bij Netflix kan je wel nog een account delen met iemand tegen betaling. Je kan een persoon toevoegen aan een abonnement. Daar staat een meerprijs van 3,99 euro tegenover. Ook kunnen abonnees overwegen een ander abonnement te nemen dat zij wel mogen delen met anderen.

