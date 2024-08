B&B Vol Liefde-deelnemer blijkt in de gevangenis te hebben gezeten

B&B Vol Liefde is momenteel een van de meest succesvolle programma's op de Nederlandse televisie. In de serie is te zien hoe B&B-eigenaren verschillende singles in hun accommodatie verwelkomen, om opzoek te gaan naar de liefde. Hoewel het programma kan rekenen op veel positieve reacties, kwam er vrijdag een opmerkelijk nieuwtje naar buiten over een van de deelnemers.

De spraakmakende deelneemster Malgosia, die op date gaat met kasteelheer Albert, zorgt voor veel reacties bij de kijkers. Vrijdag kwam naar buiten dat de Poolse vrouw eerder heeft vastgezeten in haar thuisland.

Persoonlijke kwestie

RTL laat in een verklaring weten dat dit, ondanks het zorgvuldige selectieproces, niet bekend was bij de zender en productie. Deelnemers moeten vooraf onder andere een positieve VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) overhandigen, maar ook deelnemers met een strafblad kunnen deze verklaring krijgen.

De reden van de detentie van Malgosia zou volgens RTL niet gaan om een geweldsmisdrijf. RTL laat weten dat het om een persoonlijke kwestie gaat. "We kunnen enkel aangeven dat de aanleiding tot deze situatie geen relatie heeft tot de thema's die in het programma aan bod komen en dat zij geen gevaar heeft gevormd voor zichzelf en/of anderen." Malgosia laat aan RTL weten dat "de situatie anders ligt dan geschetst".