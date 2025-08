Hond Mart Hoogkamer blijkt te zijn aangereden tijdens vermissing

De hond van Mart Hoogkamer is niet helemaal ongeschonden teruggevonden. De zanger laat in zijn Instagram Stories weten dat zijn hond verwondingen heeft opgelopen aan zijn rechterachterpoot. Zijn hond was "lichtelijk" aangereden, aldus de zanger.

De verwonding kwam aan het licht nadat Mart zijn hond had laten controleren bij de dierenarts. Het dier heeft antibiotica gekregen en volgens Mart wordt er nu thuis weer goed voor hem gezorgd.

Marts hond Ciro was eerder deze week weggelopen van zijn vakantieadres bij een bos in Ede. Naar hond Ciro werd sinds woensdag uitgekeken. Het huisdier logeerde die dag in Ede en liep in de avond weg. Kort daarna riep Hoogkamer zijn volgers op sociale media op mee te helpen tijdens de zoektocht.

Ook werd aanvankelijk een vindersloon van 5000 euro uitgeloofd. Die trok Hoogkamer weer in nadat er honderden telefoontjes binnenkwamen met onbruikbare tips. Gisteren werd het dier weer gevonden.

In bovenstaande video vertelt Mart wat zijn hond is overkomen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Hart van Nederland/Shownieuws