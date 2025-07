GTST-acteur Delivio Misiedjan op 12-jarige leeftijd overleden

De jonge acteur Delivio Misiedjan, bekend van zijn rol als Manu in de soapserie Goede Tijden Slechte Tijden, is overleden. Hij werd slechts 12 jaar. Delivio stierf aan de gevolgen van een zeldzame en agressieve vorm van lymfeklierkanker. Zondag zou hij 13 jaar zijn geworden.

Delivio speelde van 2019 tot 2020 de rol van Manu Mauricius in GTST. In 2023 begonnen de eerste ernstige klachten, waarna artsen ontdekten dat het ging om een zeldzame en moeilijk behandelbare vorm van kanker. "De artsen konden niets zeggen over de genezingskans", schreven zijn ouders destijds.

Hij overleed afgelopen vrijdag thuis, in het bijzijn van zijn familie. Zijn nicht Romana schreef op Facebook: "Na een tijd van strijd, pijn, hoop en oneindige liefde, heeft hij zijn vleugels gekregen." Volgens haar bleef Delivio tot het laatste moment liefdevol: "Hij lachte, speelde, knuffelde — zelfs toen zijn lichaam het bijna niet meer kon."

Zijn laatste woorden aan zijn familie waren: "Ik hou van jullie allemaal. Ik ben altijd met jullie. Jullie moeten sterk blijven."