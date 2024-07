Geduld van Jimmy Geduld wordt op de proef gesteld: oud-GTST-ster heeft al anderhalf jaar geen woning

De tijd van onbezorgdheid is al een tijdje voorbij voor Jimmy Geduld. De 59-jarige acteur en ondernemer, die bekend werd door zijn rol als Arthur in Goede Tijden, Slechte Tijden, vertelt in de podcast OPJAGT al anderhalf jaar geen huis te hebben. Dit gebeurde nadat zijn relatie op de klippen liep.

Geduld vertelt in de podcast al anderhalf jaar op een kamertje bij zijn zus te wonen. Nadat hij samen met zijn ex-partner hun huis had verkocht, is het hem niet meer gelukt om een eigen onderkomen te vinden. "Ik heb vorige week een leuke woning bezichtigd, een seniorenwoning in Zuid", aldus Geduld. "Ik zou deze week nieuws krijgen."

Afkickkliniek

Daarnaast worstelde Geduld met een flinke burn-out. Hij zou naar een burn-outkliniek in Zuid-Afrika gaan, maar kwam uiteindelijk in een afkickkliniek terecht. Dat kwam omdat er volgens Geduld geen plaats was in de burn-outkliniek. Daarnaast kampte hij met een nekhernia en rugklachten, waardoor de ondernemer slecht sliep. Ondanks alle tegenslagen probeert hij positief te blijven.

De acteur speelde van 1992 tot en met 1999 de rol van Arthur Peters in GTST. Daarnaast was Geduld regelmatig te zien in het programma Verslaafd, maar na het faillissement van zijn eigen bedrijf besloot hij niet meer mee te willen werken aan het RTL-programma.

Hart van Nederland/ANP