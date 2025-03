GTST-actrice Bruni Heinke (84) overleden

Actrice Bruni Heinke is op 84-jarige leeftijd overleden. Haar familie maakte woensdag bekend dat ze na een ziekbed is gestorven aan de gevolgen van kanker.

Heinke werd vooral bekend door haar rol als Helen Helmink in de populaire soap Goede Tijden, Slechte Tijden. Die rol nam ze in 1992 over van Marlous Fluitsma en bleef zes jaar lang te zien in de serie. Naast televisie had Heinke ook grote rollen in films als Soldaat van Oranje en Spetters. Haar laatste filmrol speelde ze in 2022 in de komedie Casa Coco.

Toneel

De actrice begon haar carrière na haar afstuderen aan de Toneelacademie Maastricht in 1965. Vervolgens speelde ze bij bekende toneelgezelschappen zoals Het Amsterdams Toneel en De Nederlandse Comedie. In de jaren zeventig en tachtig verscheen ze in tv-series als Herenstraat 10 en Dagboek van een Herdershond.

Bruni Heinke leed aan kanker en overleed na een periode van ziekte. Haar crematie zal komend weekend in besloten kring plaatsvinden.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

ANP