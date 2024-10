Man die Bas Muijs gijzelde en mishandelde krijgt twee jaar celstraf

De rechtbank in Utrecht heeft Harry W., die vorig jaar acteur Bas Muijs heeft gegijzeld en mishandeld, veroordeeld tot 24 maanden cel. Van deze straf is zes maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar. Het Openbaar Ministerie had eerder een zwaardere straf geëist: vier jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk.

Op 12 maart 2023 werd GTST-acteur Bas Muijs onder valse voorwendselen naar een woning in Arnhem gelokt. Eenmaal daar aangekomen werd hij vastgehouden en mishandeld. Volgens de rechter heeft W. zich schuldig gemaakt aan poging tot afpersing en vrijheidsberoving van Muijs.

Lagere straf

De eis van poging tot doodslag werd door de rechtbank verworpen, waardoor W. voor dat onderdeel werd vrijgesproken. Ondanks die vrijspraak viel de uiteindelijke straf lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie.

De opgelegde straf van 24 maanden, waarvan zes voorwaardelijk, betekent dat W. na achttien maanden vrij kan komen, mits hij zich houdt aan de voorwaarden tijdens zijn proeftijd.

ANP