Gerrit Woestenburg, medeoprichter en drummer van BZN, overleden

Gerrit Woestenburg, een van de oprichters van BZN, is overleden. Dat valt te lezen op de website BZN Online. Woestenburg was samen met Cees Tol, Jan Tuijp en zijn neef Evert Woestenburg een van de grondleggers van de band. Woestenburg was drummer. Hij verliet in 1967 de band om zijn studie economie af te ronden.

Tuijp meldde het overlijden ook in een bericht op Facebook. "Gerrit was een beminnelijk mens, een begaafd musicus en zeer vakkundige drummer", aldus Tuijp.

In zijn bericht haalt Tuijp aan de hand van een aantal foto's herinneringen op aan een reünie in 2015. "Het is een pijnlijke constatering dat van deze 4 vrienden die met BZN startten, er nog maar 2 over zijn", schrijft Tuijp. Cees overleed in 2018.

