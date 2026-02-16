Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Gerrit Woestenburg, medeoprichter en drummer van BZN, overleden

Gerrit Woestenburg, medeoprichter en drummer van BZN, overleden

BN'ers

Vandaag, 22:11

Link gekopieerd

Gerrit Woestenburg, een van de oprichters van BZN, is overleden. Dat valt te lezen op de website BZN Online. Woestenburg was samen met Cees Tol, Jan Tuijp en zijn neef Evert Woestenburg een van de grondleggers van de band. Woestenburg was drummer. Hij verliet in 1967 de band om zijn studie economie af te ronden.

Tuijp meldde het overlijden ook in een bericht op Facebook. "Gerrit was een beminnelijk mens, een begaafd musicus en zeer vakkundige drummer", aldus Tuijp.

In zijn bericht haalt Tuijp aan de hand van een aantal foto's herinneringen op aan een reünie in 2015. "Het is een pijnlijke constatering dat van deze 4 vrienden die met BZN startten, er nog maar 2 over zijn", schrijft Tuijp. Cees overleed in 2018.

BZN-fan Rina van der Wal-Bourgonje (57) uit Leeuwarden beleefde een emotioneel moment toen haar favoriete band onverwacht een nieuw nummer uitbracht:

BZN neemt voor de laatste keer muziek op, en dat raakt Rina diep
2:04

BZN neemt voor de laatste keer muziek op, en dat raakt Rina diep

Door ANP

Lees ook

BZN verrast fans met onaangekondigd optreden in Volendam: 'Overmand door emotie'
BZN verrast fans met onaangekondigd optreden in Volendam: 'Overmand door emotie'
BZN na 18 jaar weer het podium op? 'Zou best een paar grote concerten willen geven'
BZN na 18 jaar weer het podium op? 'Zou best een paar grote concerten willen geven'
BZN na 18 jaar ineens terug met nieuwe single: 'Deze sound heb ik zo gemist'
BZN na 18 jaar ineens terug met nieuwe single: 'Deze sound heb ik zo gemist'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.