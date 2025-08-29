Terug

BZN na 18 jaar ineens terug met nieuwe single: 'Deze sound heb ik zo gemist'

Muziek

Gisteren, 23:05

BZN-fan Rina van der Wal-Bourgonje (57) uit Dordrecht beleefde vrijdag een emotioneel moment toen haar favoriete band na 18 jaar stilte onverwacht een nieuw nummer uitbracht. "Toen ik het nummer, dat vanmorgen is uitgekomen, voor het eerst hoorde, had ik een brok in m'n keel. Dit is de sound die ik zo heb gemist."

Rina is al fan sinds haar 8e en heeft door de jaren heen alle lp’s en singles verzameld. Ook ontmoette ze vrijwel alle bandleden. "Toen ik hoorde dat er een nieuwe single zou komen dacht ik: 'Hè, wat is dit? Gestopt is gestopt'. En dat was al in 2007", zegt ze tegen Hart van Nederland.

Toch voelt dit danklied voor de fans voor haar als een groot cadeau. "Ik vind 't moeilijk in te schatten of het bij deze ene single zal blijven of dat de band er een vervolg aan geeft. Het zijn Volendammers," lacht ze.

Op zondag 2 november staat BZN eenmalig op het podium. Voor Rina is het hopen op een plekje op de eerste rij. "Helaas heb ik me daarvoor te laat opgegeven, dus ik sta nu op een wachtlijst. Ik hoop dat ik er bij kan zijn."

