BZN na 18 jaar weer het podium op? 'Zou best een paar grote concerten willen geven'

Het zou zomaar kunnen dat BZN binnenkort weer op het podium staat. Basgitarist Jan Tuijp laat in De Telegraaf weten best een paar grote concerten te willen geven, en ook Carola Smit zou er niet tegen zijn. Aanleiding is de nieuwe single van de legendarische Volendamse band, die eind augustus verschijnt.

De formatie nam in 2007 afscheid, maar kwam onlangs weer samen in de studio. De nieuwe single "Thanks for being with us those years" is volgens Tuijp een eerbetoon aan de fans én het vissersdorp Volendam. De release is gepland op 29 augustus.

Op de vraag of de reünie in de studio naar meer smaakt, zegt Tuijp: "Op onze leeftijd is het lastig om ver vooruit te plannen. En ik persoonlijk, maar dan praat ik echt voor mezelf, zou best een paar grote concerten willen geven, al is het alleen maar zodat mijn tien kleinkinderen hun 'bap' in het echt in de spotlights kunnen zien."

Zangeres Carola Smit is voorzichtig positief. Zij zegt dat ze "best wat weken" zou willen oefenen voor een optreden, maar dat gezondheid en haalbaarheid "voor ons alle zes" voor haar voorop staan.

