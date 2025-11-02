BZN verrast fans met onaangekondigd optreden in Volendam: 'Overmand door emotie'

Voor het eerst in 18 jaar heeft BZN weer samen opgetreden. De Volendamse band verscheen onaangekondigd op een fandag in hun eigen dorp, zo staat op de website van de groep. Tot grote verrassing van het publiek speelde BZN zes nummers, waaronder hun nieuwste lied Thanks, dat in augustus uitkwam.

Een verslaggever van De Telegraaf zag dat veel fans zichtbaar geëmotioneerd waren. Maar niet alleen de fans, ook de bandleden zelf hielden het nauwelijks droog.

BZN-fan Rina van der Wal-Bourgonje (57) uit Leeuwarden beleefde een emotioneel moment toen haar favoriete band onverwacht een nieuw nummer uitbracht:

2:04 BZN neemt voor de laatste keer muziek op, en dat raakt Rina diep

Emotionele bandleden

"Bij het tweede nummer werd ik overmand door emotie", vertelt drummer Jack Veerman tegen De Telegraaf. "Ik heb dit nog nooit gevoeld. Ik kon op een gegeven moment mijn drumstokken bijna niet meer vasthouden. Zo speciaal om voor deze keer weer herenigd te zijn. Het besef dat dit hoogstwaarschijnlijk de allerlaatste keer is dat we samen optreden, maakt het extra beladen."

BZN nam in 2007 afscheid na een carrière van ruim 40 jaar. De afgelopen jaren gaven de leden verschillende keren aan dat ze openstonden voor een terugkeer op het podium. Volgens bassist Jan Tuijp was het optreden van zondag eenmalig.