Gecrashte Porsche van Tom Waes geveild voor 37.000 euro

De Porsche 911 Carrera waarmee Tom Waes in november crashte in Antwerpen is voor 37.000 euro geveild. Dat heeft veilinghuis Auction Port aan de VRT bekendgemaakt. Een deel van de opbrengst gaat naar Fonds Emilie Leus, een organisatie die jonge verkeersslachtoffers steunt en zich bezighoudt met preventie van rijden onder invloed.

Van de zeldzame Porsche werden maar 2500 exemplaren gemaakt. De motor is nog in goede staat, net als de schakelbak en de stoelen. De auto zou nog hersteld kunnen worden, maar dat kost volgens het veilinghuis veel geld.

Waes gaf eerder een update, zoals te zien is in de video hierboven.

Dronken achter het stuur

Eind november botste Waes, bekend van programma's als Undercover en Reizen Waes, op een pijlwagen die in de Kennedytunnel in Antwerpen stond. De acteur moest uit de auto worden geknipt en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Later bekende Waes dat hij te veel had gedronken, waarvoor hij spijt betuigde.

Waes liep bij het ongeluk onder meer gebroken ribben en een gebroken heup op. De acteur en presentator hoopt in maart weer aan het werk te kunnen, aldus de VRT.

ANP