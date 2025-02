Gecrashte auto Tom Waes gaat onder de hamer: 'Porsche met een verhaal'

De Porsche 911 Carrera waarmee Tom Waes in november crashte in Antwerpen wordt geveild. Hoewel het onduidelijk is of de auto nog helemaal te restaureren valt, zijn er volgens de veilingmeester "tal van onderdelen in perfecte staat", en is het daarnaast "een Porsche met een verhaal."

Waes gaf eerder een update, zoals te zien is in de video hierboven.

De total loss gereden auto is al te zien in een toonzaal van veilingmeester Peter Reekmans in Hasselt, schrijven Belgische media als Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad. Sinds het ongeval van Waes is de auto al meermaals van eigenaar gewisseld, stelt Reekmans in gesprek met Belgische media.

"Tom Waes heeft zijn auto vrij snel na dat ongeval verkocht aan een vriend van hem. Die heeft op zijn beurt de Porsche aan een Nederlandse garage verkocht. Een vriend van mij heeft daar vervolgens de wagen aangekocht en is bij mij komen aankloppen of ik de auto niet in de kijker wilde zetten", aldus Reekmans.

Eyecatcher

Voor Reekmans was er geen twijfel toen hem werd gevraagd om de auto te veilen. "Ik heb binnenkort een nieuwe veiling van zo'n 25 wagens gepland, maar deze Porsche is de eyecatcher." De veilingmeester noemt de gecrashte auto "een verborgen pareltje". "Ik weet niet of de auto nog helemaal te restaureren valt, maar tal van onderdelen zijn in perfecte staat en het is simpelweg een Porsche met een verhaal." De veiling gaat op 21 februari van start.

Eind november botste Waes, bekend van programma's als Undercover en Reizen Waes, op een pijlwagen die in de Kennedytunnel in Antwerpen stond. De acteur moest uit de auto worden geknipt en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Later bekende Waes dat hij te veel had gedronken, waarvoor hij spijt betuigde.

Hart van Nederland/ANP