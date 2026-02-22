Suzan & Freek over eerste maanden met zoontje Sef: 'Nog nooit zo trots geweest'

Freek Rikkerink heeft op Instagram een update gedeeld over zijn 'parent life', dat hij sinds kort deelt met zijn vrouw Suzan Stortelder. De twee, bekend van het duo Suzan & Freek, zijn sinds november ouders van zoontje Sef.

"Het voelt als de dag van gisteren sinds we met 10 km/u naar huis reden vanaf het ziekenhuis, met Suus en kleine Seffie op de achterbank. Ik heb volgens mij geremd voor elke drempel onderweg, wát een verantwoordelijkheid voel je vanaf het moment dat je je kind voor het eerst in je handen hebt", schrijft Freek bij een foto waarop hij Sef vasthoudt.

Suzan & Freek brachten eind vorig jaar een nieuwe single uit, de eerste sinds in mei bekend werd dat Freek ongeneeslijk ziek is:

1:01 Fans van Suzan & Freek reageren op nieuwe single 'Niemand'

"De afgelopen drie maanden waren zo fijn om echt met z'n drieën te kunnen beleven, zo'n klein guppie helpt je zó om alleen maar in het nu te zijn. Af en toe is het nog een beetje wennen hoe je je als vader soms het vijfde wiel aan de wagen kan voelen, maar ik kijk elke keer weer uit naar de momenten waarop ik hem, slaapdronken van de melk, op mijn schouder heb om het boertje eruit te krijgen. Zo mooi hoe ik Suus heb zien veranderen en groeien als moeder, en hoe ik ze allebei zo zie genieten van de borstvoeding", aldus Freek op Instagram.

Nieuwe wereld

De zanger zegt dat hij en zijn vrouw "een hele nieuwe wereld" zijn binnengestapt. "Van hydrofiele doeken, tummy time, contrastkaarten en sprongetjes. Van tranen in onze ogen bij Sef's allereerste glimlach en van op straat zwaaien naar andere ouders met wandelwagens, zoals motorrijders dat ook naar elkaar doen. Het woord 'trots' heeft opeens een andere betekenis gekregen - we zijn allebei nog nooit zo trots geweest als afgelopen week, toen Sef voor het eerst een nacht doorsliep."