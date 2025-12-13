Volg Hart van Nederland
Suzan en Freek na eerste weken met pasgeboren zoontje: 'Mooiste weken van ons leven'

Vandaag, 17:16 - Update: 2 uur geleden

Suzan en Freek hebben twee weken na de geboorte van hun zoon Sef weer van zich laten horen op sociale media. Vanuit hun 'babybubbel' laat het muzikale duo op Instagram weten dat zij terugkijken op "de twee mooiste weken van ons leven."

Bij het bericht plaatst het duo onder meer een foto van Suzan buiten achter de kinderwagen. Ook is er een foto van Freek die Sef in zijn armen houdt. De derde foto is er een van hun huiskamer, waar naast een kinderbox en een kerstboom ook een lange slinger met felicitatiekaartjes te zien is.

Tien dagen geleden maakten Suzan Stortelder en Freek Rikkerink bekend dat baby Sef Rikkerink op 30 november was geboren. Het bericht heeft inmiddels meer dan een miljoen likes gekregen en tienduizenden reacties.

Het zangduo bracht recentelijk een nieuwe single uit, de eerste sinds in mei bekend werd dat Freek ongeneeslijk ziek is:

Fans van Suzan & Freek reageren op nieuwe single 'Niemand'
