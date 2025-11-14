Emma Heesters kan geen kinderen meer krijgen door kankerbehandeling

Emma Heesters kan door haar behandeling tegen baarmoederhalskanker niet meer zwanger raken. Dit zegt ze in haar boek Alles wordt beter, dat vrijdag is uitgekomen. "Ik schrijf dit huilend. Het doet me zo veel verdriet, het voelt alsof elke dag een beetje meer van me wordt afgenomen", schrijft ze in haar boek.

Heesters maakte in november 2024 bekend dat ze de diagnose baarmoederhalskanker had gekregen. De zangeres hoorde in januari dat de kanker bleek te zijn uitgezaaid. In haar boek vertelt Heesters hoe ze van de arts te horen kreeg dat ze niet meer zwanger kan worden. "De gynaecoloog legt me uit dat al na een aantal bestralingen de werking van die organen is uitgeschakeld. Mijn baarmoeder zal eraan gaan...", schrijft Heesters. "Pijn doet het wel, want het had me geweldig geleken om op een natuurlijke wijze zwanger te worden van Wesley."

Heesters maakte eerder al bekend dat zij voordat ze begon aan de behandeling uit voorzorg eitjes had laten invriezen.

Het nieuws dat zangeres Emma Heesters (28) baarmoederhalskanker heeft, heeft een golf van reacties opgeleverd. Ook Melanie Brand (36) reageert geschokt. Zelf kreeg ze op haar 30e dezelfde diagnose, en haar leven veranderde drastisch, vertelt ze in onderstaande video.

2:29 Emma Heesters heeft baarmoederhalskanker, lotgenote Melanie pleit voor eerdere screening

Draagmoeder

"Het zelf dragen van een kindje kan niet meer. Nu wordt de enige optie tot een kind een draagmoeder." In Nederland is commercieel draagmoederschap niet toegestaan en moet de draagmoeder een bekende van je zijn. Heesters weet nog niet of ze dat wil. "Stel je voor dat bekend wordt wie het is en er via de media heel veel vragen op haar afkomen. Dat we dat traject niet in alle rust kunnen ingaan", schrijft ze.

Heesters zegt dat ze het heel moeilijk vindt om over die toekomstbeelden te rouwen. "Ik moet daar op mijn eigen manier afscheid van nemen. Maar hoe precies, dat weet ik nog even niet."