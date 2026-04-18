RoddelPraat-maker Schouten doet zelf ook aangifte na aangifte Lale Gül

De ruzie tussen podcaster Dennis Schouten en schrijfster Lale Gül is verder geëscaleerd. Schouten laat op Instagram weten dat hij aangifte gaat doen tegen Gül, nadat zij hem "een racist noemde" op sociale media en op televisie.

Gül maakte vrijdag in het programma RTL Tonight bekend dat zij zelf aangifte doet tegen Schouten. Aanleiding is een uitspraak in zijn programma, waarin hij haar een "afgekeurde Turk" noemde. Volgens haar zijn die woorden kwetsend en in strijd met artikel 1 van de Grondwet.

Lale Gül kreeg het deze week ook aan de stok met kijkcijferexpert Tina Nijkamp. Gül uitte haar boosheid in Nieuws van de Dag, nadat onder anderen Nijkamp kritiek zou hebben geuit op het 'buttplug'-verhaal dat Gül vertelde in het SBS6-programma Het Diner. In de onderstaande video is te zien hoe Wilfred Genee Nijkamp naar dit akkefietje vraagt in Vandaag Inside:

2:22 Tina Nijkamp reageert op boze Lale Gül na kritiek op buttplug-anekdote: ‘Er klopt helemaal niks van’

Aangifte van Gül

In RTL Tonight vertelde Gül dat de opmerkingen haar persoonlijk raken. "Je mag me lelijk of stom vinden, mijn meningen stom vinden", zei ze. "Maar de grens ligt voor mij bij het oproepen tot geweld. En bij haatzaaien en groepsbelediging."

Schouten stelt dat zijn uitspraak niet discriminerend bedoeld was. Volgens hem past de opmerking binnen satire en heeft het te maken met Güls eigen verhaal. Hij zegt dat zij zelf afstand heeft genomen van haar Turkse familie en daardoor "is afgekeurd door die gemeenschap".

Een woordvoerder van Gül kon vrijdagavond tegenover het ANP nog geen toelichting geven op haar aangekondigde aangifte.