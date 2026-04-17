Lale Gül doet aangifte tegen Roddelpraat na ‘afgekeurde Turk’-opmerking

Lale Gül doet aangifte van racisme en discriminatie tegen het programma Roddelpraat. Dat laat de columniste vrijdag weten in RTL Tonight. Gül is boos over recente uitspraken van Dennis Schouten die haar in het programma een "afgekeurde Turk" noemde.

Schouten gebruikte de term in een discussie over het feit dat Gül met Jan Smit zou daten. Daarbij zette hij Gül neer als iemand die volgens hem niet zou passen bij iemand als Smit. Zo zegt hij onder meer: "Jan Smit, 40 jaar, is nog net jong, zeg maar. Kan nu gewoon een leuke, frivole Nederlandse meid krijgen. En dan, met alle respect, zij is wel een Turk, toch?"

'Je mag me lelijk of stom vinden'

Gül vertelde vrijdag in RTL Tonight dat de opmerkingen haar erg raken. "Je mag me lelijk of stom vinden, mijn meningen stom vinden", aldus Gül. "Maar de grens ligt voor mij bij het oproepen tot geweld. En bij haatzaaien en groepsbelediging. Oftewel mensen pakken op kenmerken waar je mee geboren bent en waar je niets aan kunt doen: ras, huidskleur, geslacht, geaardheid. Dat is ook tegen artikel 1 van de Grondwet."

Gül wil een rectificatie van de uitspraken van Schouten. Zij wordt vertegenwoordigd door advocaat Peter Plasman. De woordvoerder van Lale Gül liet vrijdagavond weten niets over de aangifte te kunnen zeggen.