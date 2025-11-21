Beveiliging van Lale Gül wordt op korte termijn stopgezet, schrijfster maakt bezwaar

De beveiliging van Lale Gül wordt op korte termijn stopgezet. Dat heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) volgens de schrijfster besloten. "Ik heb vannacht geen oog dichtgedaan door dit besluit. Ik wil niet alleen op het Media Park lopen zonder beveiliging", zegt de schrijfster vrijdag tegen het ANP.

"Ik ga de zaak aanvechten door bezwaar te maken en te schrijven dat ik hun beslissing niet begrijp. Ik heb meer dreiging dan ooit tevoren. Zij besloten mij destijds in de beveiliging te zetten." Volgens Gül geeft de NCTV als reden dat de dreigementen online worden gemaakt en niet serieus genomen moeten worden. Dat terwijl in augustus nog drie mensen zijn aangehouden die concrete plannen hadden om de schrijfster iets aan te doen, zegt Gül.

"Het waren zulke empathieloze mensen die ik gisteren sprak. Nederland leert nooit van haar fouten. Na Peter R. de Vries, na Pim Fortuyn, na Theo van Gogh, het boeit ze geen ene moer", beklaagt de schrijfster. "Ze laten me zomaar vallen. Mevrouw Gül, het is vanaf nu uw eigen verantwoordelijkheid. Als mij iets gebeurt, zijn zij verantwoordelijk."

Gül won in 2022 de Pim Fortuynprijs voor haar succesvolle debuutroman 'Ik ga leven':

1:45 Lale Gül over Pim Fortuynprijs

'We moeten kunnen garanderen dat opiniemakers niet gemuilkorfd worden'

De NCTV zegt niet te reageren op individuele zaken. RTL en De Telegraaf, waarvoor Gül werkt, zeggen iets soortgelijks. Hoofdredacteur Kamran Ullah van De Telegraaf: "Maar ik kan wel dit zeggen: vrijheid van meningsuiting moet ten allen tijde gewaarborgd worden. We moeten kunnen garanderen dat opiniemakers niet gemuilkorfd worden."

De Turks-Nederlandse Gül (28) brak in 2021 door met haar debuutroman Ik ga leven, waarin ze schrijft over de beklemming van opgroeien in een streng-islamitisch gezin. Vanwege het boek werd Gül bedreigd vanuit de extremistisch-islamitische hoek en moest zij onderduiken. Sindsdien heeft de schrijfster nog altijd te maken met bedreigingen.