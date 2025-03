Lale Gül over aanhoudende dreiging: 'Met noodknop en vermomming over straat'

Schrijfster en opiniemaker Lale Gül heeft een noodknop vanwege de aanhoudende dreiging aan haar adres. Dat vertelt de 27-jarige auteur in de podcast Wat is het waard? Ondanks de jarenlange bedreigingen krijgt ze geen persoonsbeveiliging vanuit de politie.

Gül groeide op in een streng islamitisch gezin en bracht in 2021 haar boek Ik ga leven uit, waarin ze haar opvoeding bekritiseert. Sindsdien ontvangt ze bedreigingen, omdat ze zich kritisch uitlaat over de islam. Ze zegt op "niveau drie van vijf" te zitten wat betreft veiligheid, wat inhoudt dat er sprake zou kunnen zijn van geweld, maar zonder dodelijke afloop.

In 2022 won Gül de Pim Fortuynprijs, in de bovenstaande video vertelt ze over de prijs.

Weinig buiten en vermijden van bepaalde steden

De dreiging heeft een grote impact op haar leven. "Ik ben nauwelijks buiten en al helemaal niet alleen," zegt Gül. "Nooit zonder vermomming en ik ga nooit naar multiculturele steden." Het voortdurende gevoel in de gaten te worden gehouden, heeft haar paranoïde gemaakt. "Dan heb je op een gegeven moment geen normaal leven meer."

Toch blijft Gül bij haar standpunten. Volgens haar ontvangt ze veel berichten van mensen die, net als zij, los willen komen van hun strenge geloof. "Dat doet mij heel veel."

ANP