Derde man (32) aangehouden na bedreigen schrijfster Lale Gül

Crime

Vandaag, 13:42

De politie heeft donderdag 21 augustus een derde man aangehouden voor het bedreigen van schrijfster en columnist Lale Gül. Het gaat om een 32-jarige Rotterdammer, die momenteel vastzit voor verhoor.

Eerder deze maand werden al twee verdachten opgepakt: een 26-jarige man uit Purmerend en een 21-jarige man uit Best. De aanhoudingen volgden na meerdere aangiftes van Gül over (online) bedreigingen. Rechercheurs en digitale experts onderzochten de zaak en kwamen de verdachten zo op het spoor.

'Verdiende loon'

In haar Instagram-stories liet Lale Gül eerder weten dat het om haar gaat. "Ik ben blij dat deze mensen, die mijn leven verzuren, hun verdiende loon krijgen", schreef ze bij het delen van het bericht van de politie.

De politie laat weten dat meerdere arrestaties niet worden uitgesloten.

