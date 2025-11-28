Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Man opgepakt voor doodsbedreiging Lale Gül

Man opgepakt voor doodsbedreiging Lale Gül

Crime

Vandaag, 14:50

Link gekopieerd

De politie heeft donderdagochtend een persoon aangehouden op verdenking van het bedreigen van schrijfster en columniste Lale Gül met de dood. Dat meldt Gül aan persbureau ANP. De politie Midden-Nederland wil hier verder geen uitspraken over doen.

Het ANP beschikt over een e-mail van de politie, waarin zij reageren op vragen van Gül over de aanhouding. Inhoudelijke informatie wordt daarin echter niet gegeven.

Gül zegt dat ze wekelijks aangifte doet vanwege doodsbedreigingen die ze online ontvangt. In augustus werden ook al drie mensen gearresteerd voor bedreigingen aan haar adres. Vorige week liet Gül weten zich ernstige zorgen te maken over haar veiligheid, nadat ze te horen kreeg dat haar beveiliging binnenkort wordt stopgezet.

Door ANP

Lees ook

Derde man (32) aangehouden na bedreigen schrijfster Lale Gül
Derde man (32) aangehouden na bedreigen schrijfster Lale Gül
Beveiliging van Lale Gül wordt op korte termijn stopgezet, schrijfster maakt bezwaar
Beveiliging van Lale Gül wordt op korte termijn stopgezet, schrijfster maakt bezwaar

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.