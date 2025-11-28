Man opgepakt voor doodsbedreiging Lale Gül

De politie heeft donderdagochtend een persoon aangehouden op verdenking van het bedreigen van schrijfster en columniste Lale Gül met de dood. Dat meldt Gül aan persbureau ANP. De politie Midden-Nederland wil hier verder geen uitspraken over doen.

Het ANP beschikt over een e-mail van de politie, waarin zij reageren op vragen van Gül over de aanhouding. Inhoudelijke informatie wordt daarin echter niet gegeven.

Gül zegt dat ze wekelijks aangifte doet vanwege doodsbedreigingen die ze online ontvangt. In augustus werden ook al drie mensen gearresteerd voor bedreigingen aan haar adres. Vorige week liet Gül weten zich ernstige zorgen te maken over haar veiligheid, nadat ze te horen kreeg dat haar beveiliging binnenkort wordt stopgezet.