CBR tikt Britt Dekker op de vingers na opvallende uitspraak over examen

Het CBR wil in gesprek met presentatrice Britt Dekker om duidelijk te maken dat antwoorden voor het theorie-examen niet te koop zijn. Dekker beweerde in de Vlaamse talkshow De Tafel van Gert dat ze de antwoorden had gekocht "van een spion", toen zij twaalf jaar geleden examen deed. Volgens het CBR is zij echter in een "reclamepraatje" getrapt van een opleider.

Er zijn ook nieuwe plannen qua lesstof voor het halen van je rijbewijs zoals lessen in het donker. Rijschoolhouder Twan Kasterop bespreekt in de video bovenaan dit artikel de plannen, hij is positief.

Aanbieders van theorie-opleidingen voor de auto beweren soms alle antwoorden te hebben, aldus het CBR. "Iedereen is vrij om te adverteren zoals ze dat willen", benadrukt een woordvoerder van het CBR. "Maar wij verkopen niks en zeker geen examenvragen."

Volgens de woordvoerder is het "kwalijk" dat die indruk bestaat. In het gesprek met Dekker wil het CBR dat graag "rechtzetten". "Wij toetsen mensen op hun kennis van de theorie in het verkeer. Dat is een serieuze kwestie." Het gesprek tussen Dekker en het CBR vindt maandag plaats. Dekker was vrijdag niet beschikbaar voor een reactie.

ANP