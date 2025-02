Nieuw theorie-examen auto: animatiefilmpjes en minder vragen

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) past per 7 april het theorie-examen voor het autorijbewijs aan. Het onderdeel gevaarherkenning met foto’s verdwijnt. In plaats daarvan krijgen kandidaten korte animatiefilmpjes te zien die verkeerssituaties schetsen.

Er zijn ook nieuwe plannen qua lesstof voor het halen van je rijbewijs zoals lessen in het donker. Rijschoolhouder Twan Kasterop bespreekt in de video bovenaan dit artikel de plannen, hij is positief.

"Deze filmpjes toetsen onder andere elementen van gevaarherkenning, zoals waarnemen en voorspellen. De kandidaat moet aangeven wat er gaat gebeuren of hoe daarop te handelen", meldt het CBR donderdag aan het ANP.

Daarnaast bevat het nieuwe theorie-examen minder vragen: 50 in plaats van de huidige 65. Om te slagen moeten kandidaten binnen een half uur minstens 44 vragen correct beantwoorden. Ook wordt het examen niet langer verdeeld over drie aparte onderdelen, maar vormt het één geheel. "We gooien het in de mix en kunnen het in de nieuwe vorm met minder vragen doen", zegt een woordvoerder van het CBR. Volgens de instantie blijft het niveau van het examen wel gelijk. "In deze vernieuwde vorm kunnen we beter toetsen of de kandidaat de verkeersregels kent en deze in verschillende situaties kan toepassen", aldus de woordvoerder.

Slagingspercentage

Of de wijzigingen invloed hebben op het slagingspercentage, moet nog blijken. Veel leerlingen weten onder de huidige vorm niet in één keer te slagen, blijkt uit jaarverslagen van het CBR. In 2022 slaagde 36 procent direct voor het examen, in 2023 steeg dat percentage licht naar 38,6 procent. Gemiddeld blijft het slagingspercentage de afgelopen jaren rond de 40 procent hangen.

