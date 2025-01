Leerlingen en rijinstructeur stoned aangehouden

Drie mensen zijn maandag bij het CBR in Alkmaar aangehouden na een positieve drugstest. Het ging om twee leerlingen én een rijinstructeur. De instructeur zat met één van deze leerlingen samen in de auto. De derde aangehouden persoon, ook een leerling, zat in een ander voertuig.

Uit de drugstest bleek het in alle drie de gevallen te gaan om THC. Dit is de werkzame stof in wiet. Het is dus goed mogelijk dat er voor zij in de auto stapten een joint hebben gerookt. Maar dit hoeft niet per se het geval te zijn. "Wat mensen niet altijd weten is dat als je 's avonds een jointje rookt, het de volgende dag nog in je bloed zit", zegt een politiewoordvoerder tegen RTL Nieuws.

Er zijn ook nieuwe plannen qua lesstof voor het halen van je rijbewijs. Rijschoolhouder Twan Kasterop bespreekt in de video bovenaan dit artikel de plannen, hij is positief.

Zorgwekkend

"Dat ze blijkbaar onder invloed in de auto stappen, is wel zorgwekkend", vertelt de woordvoerder. Hij is voornamelijk verbaasd dat de instructeur onder invloed achter het stuur is gekropen. Aan de hand van een blaastest zijn de personen overgebracht naar het politiebureau. Hier is bloed afgenomen om te onderzoeken of er ook daadwerkelijk drugs is gebruikt.

Het duurt lang om bij het CBR aan de beurt te komen voor een rijexamen. Het is dus enorm zonde als je na die lange wachttijd dat rijbewijs misloopt door een positieve drugstest.

1:58 Oplossen CBR-wachttijden voor rijbewijs gaat nog langer duren

Examen

Het CBR is normaal gesproken de plek waar de theorie- en praktijkexamens worden afgelegd voor het rijexamen. Of de leerlingen bezig waren met hun examen is niet bekend.